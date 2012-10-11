〔美国企业〕对在中国做生意的乐观情绪下降,但仍计划增加对华投资--调查

路透华盛顿10月10日电---美中贸易全国委员会周三公布对企业高层的年度调查显示,很多美国企业对在中国做生意的乐观情绪下降,尽管在华业务营收依然在增长,而且这些企业中的大多数还计划增加对华投资.

"中国市场在继续给美国公司带来营收增长和获利,但是成本增加,竞争加剧,市场准入和监管障碍持续存在,影响了美国公司与中国做生意的乐观态度,"美中贸易全国委员会称.

受访111家企业中的55%表示,他们对于中国商业环境的看法没有三年前那么乐观了,而26%的公司变得更乐观,29%的公司看法没有变.

与此同时,89%的受访企业表示2011年他们在中国实现盈利,这一比例是该调查开始七年以来的最高纪录,其中三分之二的企业表示他们的营收至少增长了10%.

受访企业中有三分之二表示计划在未来12个月增长对中国的投资,17%表示他们已经暂停或延后投资计划.

调整投资的受访企业中有整整一半表示,市场准入和投资障碍是他们调整计划的主要原因.美中贸易全国委员会指出,那些障碍外加围绕全球经济的不确定性可能亦是去年美国对中国投资减少逾20%的原因.

美国对中国的不安情绪在总统竞选中得到体现.共和党总统候选人罗姆尼指责奥巴马对中国的态度不够强硬,他承诺自己如果当选总统,上任第一天就将给中国贴上汇率操纵国的标签,而这是奥巴马政府在连续七次发布半年度财政部报告时都没有做的事情.下一份财政部报告将在10月15日出炉,不过该报告经常推出发布.

很多总部在美国的制造企业抱怨中国故意贬低人民币币值,给中国企业带来不公平的价格优势.

但美中贸易全国委员会表示,汇率问题"这次又没有成为受访会员企业最关注的25个问题".受访的会员企业中,57%属于制造业,44%属于服务业,9%属于农业和油气等主要工业领域.

受访企业连续第二年表示,寻找、招聘并留住员工是他们在中国面临的最大挑战,第二大挑战是中国对外企开展业务的方方面面有着非常严格的注册程序规定.

来自中国国有企业的竞争加剧,劳工、原材料、土地和公共事业成本上升分别为受访企业的第三和第四大担忧因素,中国的知识产权保护力度较弱则排列第五.(完)