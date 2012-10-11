〔路透基点〕澳门美高梅五年期贷款规模已扩大至20亿美元--RLPC

路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点指出,澳门美高梅已将五年期贷款规模从15亿美元扩大至20亿美元,符合市场消息人士的预期(参见9月27日的报导).

消息人士称,预计本月将签署协议.贷款规模扩大是通过行使5亿美元的绿靴(greenshoe)而实现的.

之前的报导提到,参贷行包括:美银美林、中国银行澳门分行、巴克莱、Banco Nacional Ultramarino、法国巴黎银行、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行澳门分行、摩根大通、摩根士丹利、苏格兰皇家银行、Scotiabank、三井住友银行、大丰银行和瑞银.

同时,消息人士表示,二级市场对该笔贷款要求的综合收益,接近初级市场的水平.

此次贷款获超额承贷,总额度达到约20亿美元.

基于逾四倍的杠杆比率,初步利差为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.若杠杆比率在3.5-4倍,则加码利差降至225个基点;若杠杆比率为3-3.5倍,利差将降至200个基点;若杠杆比率不到3倍,利差将为175个基点.

承贷2亿美元的银行,最高先付费用为200个基点;承贷1.5亿美元的银行,最高先付费用为150个基点;承贷1亿美元的银行,最高先付费用为100个基点;承贷5,000万美元的银行,最高先付费用为75个基点.

所筹资金将用于再融资,或有可能为澳门美高梅的Cotai新项目融资.

基点数据显示,澳门美高梅于2010年8月进行9.5亿美元五年期贷款,最高综合收益约为499个基点,较Libor加码约450个基点.(完)