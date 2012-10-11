〔路透专访〕特里谢力挺欧洲央行新购债计划,称将比前次更为成功

路透巴黎10月10日电---欧洲央行前总裁特里谢对路透表示,该央行新的购债计划将比前次更加成功,因这次的计划设计意味着政府将不得不改善自身的财政状况.

欧洲央行新制定的直接货币交易(OMT)购债计划令人进一步冀望,欧元区能够为受困国家政府赢得足够的时间整顿财政,最终解决自身的问题.

特里谢认为,OMT在设计上有所改进,将迫使政府遵守自己的举债计划,这样就不会重演意大利对自己的改革承诺食言时证券市场计划(SMP)所遭遇的尴尬.

"真正的区别在于,以往我们在作决策时,只能依赖政府信守承诺,"特里谢在接受Reuters Insider电视采访时表示.

"这一次欧洲央行表示,只有当受困国家向其它成员国及政府提出(援助)请求时,我们才会行动(并购买债券).我认为这是考虑了以往情况而作出的恰当之举."

预计西班牙将成为欧洲央行新购债计划的第一个受益者.特里谢表示,将西班牙的问题与希腊的相提并论并不公平,他呼吁决策者在努力解决危机时不能松懈.

"西班牙和希腊不同,从各方面来看都绝对明显,将两国拿来比较似乎是不妥当的,"他补充说.

他还呼吁欧元区成员国在国家主权问题上采取妥协,从而建立财政联盟.

"我们必须同心协力...朝着相同的方向前进...全面兑现自己的承诺,"这位法国人表示.

在汇率战问题上,特里谢表示,欧洲央行任何试图压低欧元汇率的努力都可能劳而无功,因为其它经济体也会做同样的事情.(完)