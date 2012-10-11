〔美国农业〕谷物价格料继续自纪录高位下跌,因乾旱忧虑缓解

路透芝加哥10月10日电---出席一个商品年度会议的发言者表示,谷物期货价格自今年夏季纪录高位展开的跌势料将延续,因美国半个多世纪来最严重的旱灾引起的市场担忧缓解.

不过在周三IndexUniverse的Inside Commodities Conference会议上,知名刊物Gartman Letter的出版人Dennis Gartman表示,乾旱仍使谷物价格"惊人地偏高".

在被问及未来一年哪项交易有获利机会时,Gartman表示,他会在谷物期货上做空,同时做多黄金.

他并表示,如果美国今年秋季播种的小麦获得降水天气,其价格将会下跌.今年夏季,小麦追随玉米价格走高.

"我认为中西部地区的乾旱状况来年有可能缓解,"他表示.

GreenHaven Commodity Services总裁Ashmead Pringle对与会者表示,大豆期货将跌至约每蒲式耳12.50美元,并称这将是新交投区间的平均水准.这距离高位有30%的巨大跌幅,且比当前价格低18%.

他表示,玉米期货将从高位下跌近35%,且较现价跌25%,至每蒲式耳5.50美元附近;小麦期价将较目前下跌约14%,至每蒲式耳约7.50美元.

如果投资者看到价格跌破这些水准,"那将是建立一些多仓的良机,"Pringle表示,"但我现在不太想做多."(完)