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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 11:48 BJT

〔中国钢铁〕9月下旬日均粗钢产量达184.3万吨,旬环比降0.7%--中钢协

路透北京10月11日电---中国钢铁工业协会最新旬报称,9月下旬全国钢企粗钢日产估算值为184.3万吨,旬环比下降0.74%.

中国联合钢铁网(www.custeel.com)援引中钢协数据称,9月当月全国累计日产量预估值为185.8万吨,较8月实际产量(189.4万吨)下降1.9%.其中重点企业日产量下降2.3%至152.4万吨,中小企业产量则与8月持平.

数据并显示,9月下旬重点钢企粗钢日产150.9万吨,旬环比下降0.9%.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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