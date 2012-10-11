〔中国钢铁〕9月下旬日均粗钢产量达184.3万吨,旬环比降0.7%--中钢协

娱乐新闻：《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透北京10月11日电---中国钢铁工业协会最新旬报称,9月下旬全国钢企粗钢日产估算值为184.3万吨,旬环比下降0.74%.
中国联合钢铁网(www.custeel.com)援引中钢协数据称,9月当月全国累计日产量预估值为185.8万吨,较8月实际产量(189.4万吨)下降1.9%.其中重点企业日产量下降2.3%至152.4万吨,中小企业产量则与8月持平.
数据并显示,9月下旬重点钢企粗钢日产150.9万吨,旬环比下降0.9%.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)