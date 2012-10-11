〔路透基点〕三家银行签署云顶香港3亿美元三年期贷款协议--RLPC

路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点根据周三香港证券交易所的一份公告指出,云顶香港有限公司于10月9日与美银美林、CIMB Bank Berhad

Labuan Offshore Branch及马来亚银行签署了3亿美元三年期贷款协议.

该项有担保贷款由1亿美元的定期贷款和2亿美元的循环贷款两部分组成.

根据一位消息人士,这三家银行分别承贷1亿美元,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约350个基点.

另一位消息人士称,借款方之前曾考虑于债券市场筹资,但最终选择以贷款融资.

根据公告,贷款筹得的资金将用于"一般企业用途,及支付有关融资文件相关费用、成本及开支提供资金".

6月路透曾报导称,云顶集团已向监管当局递交申请,要求将对澳洲Echo Entertainment Group的持股比例扩大至逾10%,可能与持股10%的Crown形成收购战.在澳洲证券交易所上市的Echo旗下有四家赌场酒店.

消息人士无法证实是项3亿美元贷款是否有具体用途,但不排除资金用于未来的可能收购.

8月云顶香港自行安排了一项6亿美元七年期贷款案.此项贷款被用于2010年相同金额贷款的再融资,而且亦用于一般企业用途.参与此项贷款案的银行包括:美银美林、东方汇理银行、DNB银行、汇丰银行、马来亚银行、华侨银行、RHB银行和三井住友银行马来西亚分行.

曾经以丽星邮轮闻名的云顶香港,业务涉及休闲、娱乐和旅馆业.云顶香港是云顶集团的一部分,而云顶集团归属于位于马来西亚的云顶公司.(完)