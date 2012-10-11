〔中国汇市〕人民币早盘跳空走升强势振荡,隔夜欧元收涨引导中间价高开

* 人民币早盘跳空走升

* 隔夜欧元走升令中间价小幅高开

* 早盘成交较中间价波幅维持在0.92%-0.96%区间

* 后期若中间价持稳,波幅或逐渐缩窄

路透北京10月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小幅跳空走升,中间价随隔夜欧元开高于逾半个月来高位,成交亦在波幅上限附近强势窄幅振荡.

北京某国有大行交易员称,今天市场成交跳空高开近50个点,是由于中间价随隔夜欧元上升所致,客盘未见突出表现,市场还是保持了近几天较强的走势.

北京时间12:07,人民币兑美元即期报6.2799元,上日收报6.2833元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3391元,上日中间价为6.3449元.

隔夜欧元兑美元上涨,收升0.1%,报1.2899美元.此前连跌两日,但对西班牙是否寻求救助以及希腊是否能从贷款方获得更多金援的不确定性可能限制欧元升幅.[FRX/CN]

上海一银行交易员称,今天成交价格较中间价涨幅最大达到0.96%,"跟涨停(即日间波幅上限)靠得挺近的.市场近几天走势都很强,下午会不会涨停还真不好说."

该交易员说,节后结汇还是稍微偏多,但不认为市场会长期保持那么强,央行和市场都不希望汇率大幅变化,后市若中间价还是开得那么稳,成交可能会往中间价靠一靠.

东京汇市欧元兑美元EUR=下降0.2%至1.2845美元,此前曾触及10月1日以来的最低1.2825.欧元承受的压力加剧,并可能会测试关键技术支撑位--200日移动均线切入位1.2823,以及10月1日低点1.28035. [FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3890/20,上日尾盘为6.3960.

北京时间12:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2850/90元,上一交易日尾盘报6.2897元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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