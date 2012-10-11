〔路透调查〕2012/13年度中国糖进口料减半,因产量增长与高库存

* 中国今年糖进口量料减半

* 2012/13作物年度糖产量预计增长16%

* 消费量与上年持平

路透北京/新加坡10月11日电---周四公布的路透调查显示,2013年9月止的年度里,中国的糖进口量可能减少约一半,原因包括国内产量增长、来自替代性甜味剂的竞争、高库存和经济放缓等.

根据10位受访分析师预测值的中值,2012/13年度中国可能进口162.5万吨糖,较2011/12年前11个月的进口量334万吨出现较大降幅.334万吨的数字已经超出国际糖业组织(ISO)对全年进口量预测的最高值320万吨.

"糖进口预计不会太活跃,因为信贷紧缩已经影响到食品业,"天马期货分析师朱晓燕表示.

"进口量应当在200万吨左右,取决于国内和国际市场之间的价差.目前中国经济还没有触底,食品消费不大可能激增,"她说.

分析师预估值最低为94.5万吨,最高为200万吨,平均值为154万吨.

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国际市场价格下降、以及中国收储计划致使中国的糖进口强劲,库存上升.据中国糖业协会估计,截止9月底糖库存已经达到470万吨的纪录高位.

协会预计到本作物季末,过量库存可能创下570万吨的新高.

调查显示,由于雨量充沛,本作物年度中国糖产量可能上升至1,345万吨,高于截至2012年9月年度的1,155万吨.

10位受访分析师预测值的中值显示,本作物季的消费量料为1,387.5万吨,与上年持平.(完)