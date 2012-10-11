加拿大央行前行长称应同意中海油收购Nexen

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Louise Egan

路透渥太华10月10日电---加拿大央行前行长道奇(David Dodge)周三表示，加拿大应允许中海油(0883.HK)收购加拿大石油公司NexenNXY.TO，不理会所谓石油是加拿大不对外开放的"战略"资源的说法。

道奇曾在2001-2008年间担任加拿大央行行长。

道奇列举了一些在审查该收购案时需考虑的因素，包括加拿大需要外国资金以及中海油购买该公司时报出的巨额溢价。

道奇在渥太华结束讲话后对记者说："这怎么就不符合我们的利益？"

道奇目前是Bennett Jones LLP律所的一名高级顾问，且是一名备受尊敬的公共政策事务评论家。

根据加拿大外国投资法，工业部长必须对收购要约进行审核，以确定这一要约是否完全有利于该国。

道奇指出，Nexen的多数资产在加拿大境外，中海油已拥有该公司在阿尔伯塔省Long Lake项目的少数股权，且加拿大政府并未对其他已经在石油行业经营的国有企业表现出担心。

"所以我们要说国有企业都要被拒之门外吗？我们有挪威国家石油公司，这也是一家国有企业。"

"这让我不禁会想，此事在很大程度上只是为了排挤中国，因为完全有理由通过该收购案。"(完)