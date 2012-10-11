〔中国货币市场〕隔夜和14天回购利率续降,逆回购施援手资金面暂无虞(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月11日电---中国银行间市场周四早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和14天品种下跌,因央行通过公开市场逆回购再次"注水",令市场流动性相当宽裕;七天品种利率波动则较有限.

交易员表示,今日流动性已大为宽松,市场对资金面的预期也愈加乐观,因此隔夜和14天品种利率维持回调之势.而市场对作为资金面风向标的七天回购利率则相对谨慎,走势持稳.

"都在出钱,今天是出钱不好出.(七天回购利率维稳的原因是)也不能太低了,太低没人要(卖);另外偏离逆回购利率太多,央行一看市场流动性多了,就又要开始收(流动性)了."北京一银行交易员称.

虽然10月中下旬将有大额逆回购到期,但该交易员表示,在央行维稳资金面的大方向下,市场暂时并不担忧,"从周一就看出来了,利率上去了第二天就放逆回购出来,其实周一流动性没那么紧张,但央行希望维稳啊,如果投放多了,它可以再回笼嘛."

对于后续货币政策,北京另一银行交易员认为,随着央行利用公开市场调控逐渐被市场接受,且其灵活性优势亦令央行掌握调节的主动权,在当前情况下,通过降准或降息调节资金面的可能性进一步被削弱.

中国人民银行公开市场今日进行了590亿元人民币逆回购操作,其中七天期120亿元,中标利率持平于3.35%.14天期470亿,中标利率亦维持在3.45%.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放1,640亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

===============================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4481 2.6465 -19.84

七天CN7DRP=CFXS 3.1845 3.1646 1.99

14天CN14DRP=CFXS 3.3635 3.4821 -11.86

---------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.1500 1.1500 200.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.5500 2.6000 -5.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.7000 2.8100 -11.00

---------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4800 2.6868 -20.68

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1900 3.1674 2.26

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3800 3.4400 -6.00

---------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.4475 2.6500 -20.25

七天SHICNYSWD= 3.1608 3.1600 0.08

三个月SHICNY3MD= 3.6997 3.6890 1.07

===============================================================(完)