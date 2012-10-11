〔表格〕德国9月CPI终值为较前月持平,较上年同期增长2.0%

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透柏林10月11日电---德国联邦统计局周四公布,9月消费者物价指数(CPI)终值确认为较前月持平,较上年同期增长2.0%,均与初值相符.
9月消费者物价调和指数(HICP)终值确认为较前月持平,较上年同期为增长2.1%.
8月CPI按月上涨0.4%,按年上升2.1%.
详细数据如下:
变动百分比
较前月 较上年同期 指数
整体物价 持平 +2.0 113.3
食品和饮料 -0.3 +2.8 118.7
烟酒类 持平 +2.2 118.3
服装鞋帽 +4.9 +1.9 110.1
房租,能源和水 +0.2 +2.3 116.6
家具和其它家计用品 +0.2 +1.0 106.5
保健用品 持平 +2.2 107.9
运输 +0.7 +3.8 122.4
通讯 -0.4 -1.1 84.2
娱乐 -1.8 +2.2 104.3
教育 +0.1 -15.0 112.5
餐饮和外宿 -2.3 +2.2 113.7
其它商品和服务 -0.1 -0.2 109.8
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--编译 隋芬;审校 田建华
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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