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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 14:12 BJT

〔表格〕德国9月CPI终值为较前月持平,较上年同期增长2.0%

路透柏林10月11日电---德国联邦统计局周四公布,9月消费者物价指数(CPI)终值确认为较前月持平,较上年同期增长2.0%,均与初值相符.

9月消费者物价调和指数(HICP)终值确认为较前月持平,较上年同期为增长2.1%.

8月CPI按月上涨0.4%,按年上升2.1%.

详细数据如下:

变动百分比

较前月 较上年同期 指数

整体物价 持平 +2.0 113.3

食品和饮料 -0.3 +2.8 118.7

烟酒类 持平 +2.2 118.3

服装鞋帽 +4.9 +1.9 110.1

房租,能源和水 +0.2 +2.3 116.6

家具和其它家计用品 +0.2 +1.0 106.5

保健用品 持平 +2.2 107.9

运输 +0.7 +3.8 122.4

通讯 -0.4 -1.1 84.2

娱乐 -1.8 +2.2 104.3

教育 +0.1 -15.0 112.5

餐饮和外宿 -2.3 +2.2 113.7

其它商品和服务 -0.1 -0.2 109.8

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--编译 隋芬;审校 田建华

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