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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 12:46 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元被澳元拉高,但趋势向下

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* 新西兰元汇价被澳元拉高,因澳元/新西兰元遭遇多逼空

* 5、10和20日移动均线开始跟随波林格区间下移

* 9月涨势的50%回档位0.8137构成支撑,10日移动均线切入位0.8215则为阻力位

* 技术图表:(link.reuters.com/feg33t)

(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

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