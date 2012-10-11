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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 13:15 BJT

〔表格〕韩国央行修正2012年和2013年经济预估

路透首尔10月11日电---韩国央行修正对2012年和2013年的经济预估,以下为预估修正细节:

(除说明外,均为较上年同期的变动百分比)

2012年　　　　　　　　2013年

修正后预估 *前次预估 修正后预估 *前次预估

国内生产总值(GDP) 2.4 3.0 3.2 3.8

民间消费 1.7 2.2 3.0 3.5

资本投资 1.5 5.8 5.0 6.1

建设投资 　 0.2 1.6 　 2.9 2.3

^商品出口 3.4 4.4 7.5 9.0

^商品进口 2.4 3.8 6.9 8.5

消费者物价指数(CPI) 2.3 2.7 2.7 2.9

核心通胀(%) 1.7 2.2 2.5 2.7

失业率(%) 3.3 3.3 3.2 3.2

经常帐(10亿美元) 34.0 20.0 25.0 18.0

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最近几年实际GDP增幅(%)

2011 3.6

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

2006 5.2

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* 2012年7月13日公布

^ 以数量计 (完)

--编译 洪曦;审校 戴素萍

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