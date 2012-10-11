〔表格〕韩国央行修正2012年和2013年经济预估

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透首尔10月11日电---韩国央行修正对2012年和2013年的经济预估,以下为预估修正细节:
(除说明外,均为较上年同期的变动百分比)
2012年 2013年
修正后预估 *前次预估 修正后预估 *前次预估
国内生产总值(GDP) 2.4 3.0 3.2 3.8
民间消费 1.7 2.2 3.0 3.5
资本投资 1.5 5.8 5.0 6.1
建设投资 0.2 1.6 2.9 2.3
^商品出口 3.4 4.4 7.5 9.0
^商品进口 2.4 3.8 6.9 8.5
消费者物价指数(CPI) 2.3 2.7 2.7 2.9
核心通胀(%) 1.7 2.2 2.5 2.7
失业率(%) 3.3 3.3 3.2 3.2
经常帐(10亿美元) 34.0 20.0 25.0 18.0
----------------
最近几年实际GDP增幅(%)
2011 3.6
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
2006 5.2
----------------
* 2012年7月13日公布
^ 以数量计 (完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。