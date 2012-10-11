〔中国外汇拆借〕境内美元隐含利率中短端多数进负区间,持有成本上升

路透北京10月11日--中国境内美元流动性泛滥愈演愈烈.今年3月以来境内美元/人民币隐含利率<0#CNIIRVIEW>全线下挫,路透计算的半年及以下期限隐含利率目前多数已跌至负区间,但一年期隐含利率较LIBOR周三一度低逾56个基点(BP),利差水平创40个月新高,周四则稍有缩窄.

交易人士称,这意味当前美元持有或投机的成本较几个月前已经增加;近期美元未出现明显上涨,而即期人民币持续走强之后,已有部分资金成本敏感的客户寻求退出,客户"资产外币化"策略或需调整,后期美元/人民币隐含利率继续下行空间或有限.

"目前很多客户持有美元,心态主要还是避险.未来几个月(美元)收益率可能会低到一定程度,结汇会多一些,外汇占款会有所反弹."上海一银行交易员说.

根据中国央行9月数据计算可得,今年8月末金融机构外汇占款余额为256,400.83亿元,据此计算,当月外汇占款减少174.34亿元.当时有分析师预计,人民币贬值趋势未出现根本性扭转的情况下,未来资本流出,外汇占款减少的趋势将延续.[ID:nSB1783728]

以下是周四境内美元/人民币隐含利率<0#CNIIRVIEW>及与LIBOR利差一览:

期限 隔夜 一周 一月 三月 六月 一年

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美元隐含利率 -0.0820 0.3617 -0.3075 -0.3336 -0.1435 0.3969

参考LIBOR 0.1525 0.1800 0.2140 0.3428 0.6079 0.9445

利差 -0.2345 0.1817 -0.5215 -0.6764 -0.7514 -0.5476

上述交易员并表示,人民币/美元近期走强后处于相对均衡的状态,后期中国整体经济和外贸都面临不确定因素,经济政策或需要在保外贸或保内需之间选择,这既是风险也是投资机会.

即期市场中人民币兑美元CNY=CFXS自7月底一路走强,并于周四午盘升至6.2761,再度刷新2005年汇改来的纪录高点,较7月低点升值幅度已达1.9%;但受人民币贬值预期的影响美元流动性保持充裕,美元拆借价格一再走低.[ID:nSB2038561]

**多种因素推低美元隐含利率**

由于境内美元并没有较好和通畅的使用渠道,令其相对人民币的利率水平不断走低,而在美国第三轮量化宽松(QE3)的大背景下,这种情况很难从根本上改变.

交易人士进一步解释,美元/人民币隐含利率的下行同时也昭示人民币贬值预期仍在上升,与此同时也说明当前以短期逆回购缓解人民币流动性的方式令人民币货币市场波动性较大.

北京一家国有大行交易员解释,美元/人民币隐含利率是根据外汇掉期计算的,有时候不一定完全由利率平价理论来决定,也可以认为是美元流动性充裕造成的,也有对人民币未来贬值的预期.

上海一外资银行交易员说,人民币货币市场流动性的波动率太大,也可能导致人民币端的流动性溢价偏高,所以隐含出来美元利率就偏低了.

中国境内美元兑人民币掉期升水点数延续9月升势,近期连创新高.其中一年期周三再创出历史高位,达1,660点.显示宽松的美元仍在不断的积累,从而影响远期价格.[ID:nSB2041235](完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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