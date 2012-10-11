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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 13:36 BJT

〔澳洲股市〕脱离盘中低点小幅收挫,矿业股令大盘承压

路透墨尔本10月11日电---澳洲股市周四下跌0.2%,因矿业股表现疲软而承压.不过该国公布9月就业人数跳增后,澳股缩减了稍早跌幅.

政府数据显示,澳洲9月就业人口增加14,500人,高于预估的增加3,750人.之后,澳元兑美元AUD=D4上扬约0.0033美元,因有关澳洲11月降息的预期降温.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌7点至4,483.5点,脱离盘中低位4,460.4点.

Lynas(LYC.AX)大跌15%,因其马来西亚稀土工厂的开业再次宣告推迟.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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