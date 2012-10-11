〔澳洲股市〕脱离盘中低点小幅收挫,矿业股令大盘承压

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透墨尔本10月11日电---澳洲股市周四下跌0.2%,因矿业股表现疲软而承压.不过该国公布9月就业人数跳增后,澳股缩减了稍早跌幅.
政府数据显示,澳洲9月就业人口增加14,500人,高于预估的增加3,750人.之后,澳元兑美元AUD=D4上扬约0.0033美元,因有关澳洲11月降息的预期降温.
根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌7点至4,483.5点,脱离盘中低位4,460.4点.
Lynas(LYC.AX)大跌15%,因其马来西亚稀土工厂的开业再次宣告推迟.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。