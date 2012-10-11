马来西亚豪华手工车保斐利获亚洲富豪热捧

(本文由路透中文网编译)

路透吉隆坡10月11日电---全球经济低迷或已令各地商家倍感压力，但是马来西亚豪华手工车制造商保斐利（Bufori）却忙着面对应接不暇的中国和中东订单。

一些客户为了拥有一辆保斐利汽车，宁愿等待近两年时间。这种手工打造的豪华车售价介于15-35万美元，根据买家的需要，可以做出珠宝装饰的内饰等特别设计。

马来西亚绿色科技企业家eHong Tan是一位茶叶鉴定专家，她要求自己的保斐利配备泡茶和芳香疗法的设备。

“我喜爱中国茶。这辆车让我能够在旅途中泡茶和饮茶，”Tan说道，并表示这两种功能是她长久以来希望拥有的“特别的和让人满意”的舒适配置。

不菲的价格丝毫没有影响保斐利在亚洲富豪中的热度。根据亚太财富报告，亚洲地区富豪总数去年首次超过北美地区。

保斐利创始人Gerry Khouri表示，他于1987年在澳洲初创保斐利，当上世纪90年代初期亚洲地区需求大涨时，他决定将公司搬至马来西亚。

过去三年来，保斐利订单每年稳步增长15-20%。Khouri称保斐利是亚洲唯一的全手工制作的汽车。

“中国和中东可能是目前我们的两个最大市场，”Khouri称，并表示也有来自东南亚国家、香港、日本和欧洲的订单。

“最美的莫过于我能够从头至尾地看到这辆车的诞生，就像看一个孩子长大一样，”Tan说道。

Khouri表示，尽管保斐利保持了经典的车标设计，但汽车的功能却“无与伦比”。

保斐利四门豪华车Geneva拥有优美的曲线，配备的6.4升V8发动机能够爆发出470马力功率，并可输出630牛米的扭矩。

保斐利工厂有100名左右员工，每年仅能产出60部车，这远低于300部的目标产量。人力有限和制造车辆费时长久限制了产量。

制造一部保斐利La Joya跑车需要3,500个工时,而Geneva轿车则需要9,000个工时。

“值得等待，”Tan表示，她的车等了20个月才完工。“这不仅是一部车，对我来说，保斐利是一件艺术品。”（完）