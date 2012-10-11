〔东京汇市〕欧元下跌,因西班牙及全球经济相关疑虑打击风险意愿

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
* 欧元触及10月1日以来最低位,关注重要支撑位1.28美元
* 标普调降西班牙评级,令人担忧穆迪也下调该国评级的风险
* 澳洲9月就业数据好于预期,澳元反弹
* 美元/日圆持于78日圆附近
路透东京10月11日电---欧元周四下跌,因西班牙纾困前景的不确定性继续影响市场人气.此外,全球经济放缓担忧压低股市亦挫伤了投资者风险意愿.
欧元下跌,之前标准普尔周三调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高于垃圾级别,指因经济衰退加深限制西班牙政府的政策选项.标普亦下调西班牙评级的展望为负面,表示经济增长和财政风险加剧,且欧元区内政策方向不明朗.[ID:nSB2042035]
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。