〔东京汇市〕欧元下跌,因西班牙及全球经济相关疑虑打击风险意愿

* 欧元触及10月1日以来最低位,关注重要支撑位1.28美元

* 标普调降西班牙评级,令人担忧穆迪也下调该国评级的风险

* 澳洲9月就业数据好于预期,澳元反弹

* 美元/日圆持于78日圆附近

路透东京10月11日电---欧元周四下跌,因西班牙纾困前景的不确定性继续影响市场人气.此外,全球经济放缓担忧压低股市亦挫伤了投资者风险意愿.

欧元下跌,之前标准普尔周三调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高于垃圾级别,指因经济衰退加深限制西班牙政府的政策选项.标普亦下调西班牙评级的展望为负面,表示经济增长和财政风险加剧,且欧元区内政策方向不明朗.[ID:nSB2042035]