《国际主要央行公开市场操作一览》--10月11日

路透上海10月11日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/10 卖出公债 -78.00 04/15/2014 - 02/15/2015

10/09 买入公债 18.89 02/15/2036 - 08/15/2042

10/05 卖出公债 -78.02 02/15/2013 - 02/28/2014

10/04 买入公债 18.89 02/15/2036 - 08/15/2042

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在9月14日-10月11日期间,FED计划在滚动操作中,购买约370亿美元的机构债和机构抵押支持证券;在QE3月度操作计划方面,FED拟在9月末前购买230亿美元的MBS.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

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《本周主要新闻》

--美联储经济褐皮书显示,多数联储地区经济小幅扩张,但部分地区仍面临就业市场疲弱和紧张的局面.根据各地区联储提供的信息,美联储在9月褐皮书中称,过去数周,招聘情况变动不大.但纽约和芝加哥联储地区称就业市场状况转弱.褐皮书称,尽管就业市场仍然不振,但消费者支出基本持稳,多数地区报告零售销售小幅增长.且增长步伐与美国经济近期有所放缓的增长幅度基本一致.[ID:nSB8571067]

--美联储9月12-13日政策会议记录显示,联储可能采用通胀和失业方面的数字门槛,作为货币政策的指引,但官员未就使用什么样的具体数字门槛达成一致,至于如何调整美联储保持低利率至2015年中这一当前政策指引的措辞,以便反应政策立场的转变,也仍是一项棘手的工作.该记录还显示,一些官员对央行最新出台的经济刺激举措持保留态度.[ID:nSB2032765]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/9 七天期反向交易 897.83 0.75%(固定利率)

10/9 35天期反向交易 126.29 0.75%(固定利率)

10/9 七天期定期存款 -2,095 0.01%

10/10 七天期反向交易 35.60亿美元 0.65%(固定利率)

10/10 84天期反向交易 11.41亿美元 0.64%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行维持指标利率在0.75%不变,因通胀率居高不下,抵消了对欧元区重回衰退的担忧.与此同时,欧洲央行还维持存款工具利率在0.0%不变,维持隔夜贷款工具利率在1.50%不变.[ID:nSB2032155]

--欧洲央行高层消息人士向路透表示,欧洲央行预计,一旦直接货币交易(OMT)计画实施,将在一到二个月的时间内,买进大规模主权债,但之后会暂停买入以进行评估.[ID:nST0561843]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 41,170

上周三 43,230

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当期变化 -2,060

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变,尽管对中国和欧洲的出口下滑增强了经济衰退的可能性,令其采取行动的政治压力不断上升.该央行目前宁愿维持政策不变,以观察上月刺激行动的效果.日本央行一如预期维持指标政策利率0-0.1%不变,且没有扩大其资产购买和贷款计划.[ID:nSB2033385]

--日本央行总裁白川方明表示,央行不会将进一步放松货币政策的时机与物价前景自动关联,暗示即便达不到该央行1%的通胀目标,也不一定会立即采取政策行动.[ID:nSB2033785]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周二公布,当日共发行1,061.6亿台币存单,若相较存单到期金额1,144.5亿,存单发行余额减82.9亿.[ID:nST0562723]

--台湾央行周一公布,当日共发行2,952.5亿台币存单,包含1,000亿台币的364天期存单.若相较存单到期金额2,801亿,存单发行余额增151.5亿.[ID:nST0562205](完)

--整理 刘昕; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]