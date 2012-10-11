〔路透基点〕国银金融租赁飞机融资案规模有所减小--RLPC

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,中国国银金融租赁料为其飞机融资案寻求逾4亿美元的贷款,而并非是最初预期的5亿美元.
根据消息人士,贷款年期料为七年,平均年期为逾四年.
定价指引在300个基点区间的中间位置.
消息人士称,德意志银行将担任协调工作.
一如稍早(7月10日)报导,资金用于购买10多架飞机.
6月时,国银金融租赁签署了3亿美元三年期境内贷款协议,此案由渣打银行牵头,另有11家银行参与.
国开行拥有国银金融租赁88.95%股份.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。