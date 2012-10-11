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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 14:14 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元收盘价是走势关键

0544GMT

* 在亚洲时段全天承压,跌破重要水准1.2512

* 西班牙评级遭调降和澳洲就业数据令其承压

* 1.2500附近买盘和澳洲失业率数据欠佳提供支撑

* 若收盘跌破1.2500,恐将下看200日移动均线切入位1.2395

* 若收在1.2550上方,将形成底部

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/fyg33t).(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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