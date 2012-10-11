〔背景资料〕中国人民银行四季度公开市场操作一览表

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
1.以下为央行2012年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 10/11 470 -- 3.45 -- 10/11 120 3.35 -- -- 10/9 1,000 -- -- 3.60 10/9 1,650 3.35 -- -- 注: 浏览央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1800442] 央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1637766] 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596] 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612](完) --整理 边竞; 审校 李宏薇
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。