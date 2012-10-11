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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 14:08 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元升至一个月高点,西班牙遭降级令避险情绪升温

路透苏黎世10月11日电---瑞郎兑欧元周四欧洲盘初触及一个月高位,因西班牙主权债务评级遭调降和全球经济成长疲弱警讯,令投资者规避风险.

标准普尔周三调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高于垃圾级别,指因经济衰退加深限制西班牙政府的政策选项.[ID:nSB2042035].

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