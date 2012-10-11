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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 14:23 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳元因就业数据而上涨,市场未理会西班牙遭降评

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* 澳元/美元升0.4%,欧元/日圆下滑0.3%,欧元/澳元跌0.5%,亚洲股市普遍下跌

* 澳元受9月就业数据推动跳涨,但失业率升高预示澳洲央行将进一步降息

* 欧元/美元反弹,因标准普尔调降西班牙评级仅是追赶穆迪的类似举动

* 稍晚西班牙将私募债券,美国一周初请失业金人数即将出炉

* 浏览欧洲市场开盘,请点击:(link.reuters.com/dyg33t).(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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