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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 14:13 BJT

〔日本股市〕日经指数触及逾两个月收盘低位,受累于财报担忧

路透东京10月11日电---日本股市日经指数周四跌至逾两个月最低收盘位,因在美国财报季开局不佳后,即将到来的本土财报季料也将低迷.

日经指数.N225收低0.6%至8,546.78点,连续第三日下滑.东证股价指数.TOPX跌0.4%,收报713.95.(完)

--编译 王洋; 审校 隋芬

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