〔日本股市〕日经指数触及逾两个月收盘低位,受累于财报担忧

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透东京10月11日电---日本股市日经指数周四跌至逾两个月最低收盘位,因在美国财报季开局不佳后,即将到来的本土财报季料也将低迷.
日经指数.N225收低0.6%至8,546.78点,连续第三日下滑.东证股价指数.TOPX跌0.4%,收报713.95.(完)
--编译 王洋; 审校 隋芬
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。