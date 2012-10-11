〔亚洲橡胶〕泰国政府橡胶库存跳增至20万吨,但将不会用来出口

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透曼谷10月11日电---泰国农业部副部长Nattawut Saikuar周四表示,泰国政府橡胶库存已经自9月中的10万吨跳增一倍至20万吨,但这些橡胶不会出口到海外,而是留待国内自用.
"我们将敦促国内企业更多的使用橡胶.我们计划在国内消费掉更多橡胶,因此不会有多少被用于出口,因此胶价料会上涨."Nattawut Saikuar对路透表示.
他还补充道,泰国将继续遵行此前与印尼和马来西亚达成的减少出口的政策,以期支撑橡胶价格.
"我们并无重新审视该政策的计划.正如我们之前所议定的,我们将执行该政策直至3月末."(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。