〔亚洲橡胶〕泰国政府橡胶库存跳增至20万吨,但将不会用来出口

路透曼谷10月11日电---泰国农业部副部长Nattawut Saikuar周四表示,泰国政府橡胶库存已经自9月中的10万吨跳增一倍至20万吨,但这些橡胶不会出口到海外,而是留待国内自用.

"我们将敦促国内企业更多的使用橡胶.我们计划在国内消费掉更多橡胶,因此不会有多少被用于出口,因此胶价料会上涨."Nattawut Saikuar对路透表示.

他还补充道,泰国将继续遵行此前与印尼和马来西亚达成的减少出口的政策,以期支撑橡胶价格.

"我们并无重新审视该政策的计划.正如我们之前所议定的,我们将执行该政策直至3月末."(完)