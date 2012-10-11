〔路透调查〕韩国央行将再次降息,时间可能是2013年第一季

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透首尔10月11日电---周四公布的路透调查显示,分析师预计韩国央行未来五个月可能进一步降息,2013年第一季行动的可能性较大.
11位分析师中有九人认为,明年6月前韩国至少会再降息一次.调查是在韩国央行稍早降息并举行记者会后进行的.
其中六位分析师认为,降息时间会在明年第一季,一人认为是今年结束之前.
韩国央行周四宣布年内第二次降息,下调利率25个基点至2.75%,符合市场预期.[ID:nSB2042161](完)
--编译 隋芬;审校 田建华
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。