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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 14:26 BJT

〔路透调查〕韩国央行将再次降息,时间可能是2013年第一季

路透首尔10月11日电---周四公布的路透调查显示,分析师预计韩国央行未来五个月可能进一步降息,2013年第一季行动的可能性较大.

11位分析师中有九人认为,明年6月前韩国至少会再降息一次.调查是在韩国央行稍早降息并举行记者会后进行的.

其中六位分析师认为,降息时间会在明年第一季,一人认为是今年结束之前.

韩国央行周四宣布年内第二次降息,下调利率25个基点至2.75%,符合市场预期.[ID:nSB2042161](完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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