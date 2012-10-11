版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 14:19 BJT

〔标题新闻〕德国西门子CEO周四或宣布裁员和关闭分支机构的计划,以遏制利润下滑

注:CEO为首席执行官英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8L8HFJ]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐