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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 14:22 BJT

〔韩国股市〕连续第四个交易日收低,投资者忧心经济将长期放缓

路透首尔10月11日电---韩国股市周四收低,为连续第四个交易日下跌,因投资者担忧经济放缓局面可能是较为长期的.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.78%,收报1,933.09点.

权重股中,三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)分别下跌1.6%和1.7%.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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