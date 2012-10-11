〔韩国股市〕连续第四个交易日收低,投资者忧心经济将长期放缓

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透首尔10月11日电---韩国股市周四收低,为连续第四个交易日下跌,因投资者担忧经济放缓局面可能是较为长期的.
韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.78%,收报1,933.09点.
权重股中,三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)分别下跌1.6%和1.7%.(完)
--编译 高琦; 审校 王洋
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东南亚股市[.SOCN]
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。