奥巴马称其在辩论赛那晚"太礼貌了"

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿10月10日电---美国总统奥巴马周三表示，他在总统候选人辩论中显得“太礼貌了”，并承诺会在剩余两场辩论中采取更为积极的策略。
总统候选人的首场辩论令奥巴马的支持者大为失望，并再次激发了共和党总统候选人罗姆尼团队的士气。
最新民调显示，罗姆尼已消除了奥巴马一度拥有的大幅领先优势，使双方在竞选的最后阶段旗鼓相当。外界普遍认为，共和党在上周的总统辩论赛中轻松胜出。
奥巴马在《Tom Joyner早间秀》广播节目中称：“我想，我在辩论中只是太礼貌了。但你知道，幸亏这只是第一场……我想说，我们会在下场辩论赛中采取更多手段。”
奥巴马坚称，总统竞选的“基本面”并无改变，尽管总统辩论那晚发挥失准。
奥巴马在辩论结束后的首场电视采访中称：“罗姆尼州长在那晚的表现不错，我的表现很差劲。”
“这也不是我第一次表现不好，但我认为重要的是，这场竞选的基本面没有变。你知道，罗姆尼州长制造了大量麻烦，他试图隐藏其立场。”
罗姆尼团队则表示，辩论失利不是奥巴马民调支持率下滑的唯一原因。
罗姆尼阵营女发言人亨尼伯格(Amanda Henneberg)表示：“我们听说，奥巴马总统只认为他在首场辩论中表现不好，但实际上，他这四年的表现都很糟糕，美国人民因而受苦了。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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