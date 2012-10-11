多数美国人称全球变暖令天气更糟--调查

(本文由路透中文网编译)

路透华盛顿10月9日电---美国周二公布的一项调查称，近四分之三的美国人认为全球变暖影响了美国天气，导致今夏出现更糟糕的罕见高温状况。

由耶鲁大学和乔治梅森大学进行的这项研究发现，74%的美国人认为全球变暖正在影响天气，与这两所大学今年3月进行的前次调查相比，该比例上升了五个百分点。

73%的美国人称，全球变暖使2012年夏天情况更糟，气温蹿升到创纪录的水平；61%的人表示，美国天气状况在过去几年里逐渐恶化，这与3月调查结果相比上升九个百分点。

“极端天气很明显正影响着数百万美国人，尽管在全美不同地区的影响不尽相同，”来自乔治梅森大学的调查员Edward Maibach在一份声明中称。

调查还发现，大多数中西部地区人士称，在过去数十年，极端天气对作物的影响更为严重，这一比例为71%，比3月调查上升21个百分点。83%的人称，他们亲身经历过极端的热浪，81%的人表示在过去一年经历过乾旱。

56%的南方居民称，在过去几年，他们所在地区的天气变坏。仅有40%的东北部地区的居民称乾旱更为常见。在西部地区，49%的人表示，极端天气引发更多森林火灾，这比3月调查上升了七个百分点。（完）