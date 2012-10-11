〔日本股市〕日经指数创两个多月收盘低位,受财报忧虑拖累(更新版)

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路透东京10月11日电---日本股市日经指数周四跌至逾两个月最低收盘位,因在美国财报季开局不佳后,即将到来的本土财报季料也将低迷.

日经指数.N225收低0.6%至8,546.78点,连续第三日下滑.自9月19日触及四个月高位以来,该股指已累计下滑8%.

SMBC日兴证券首席股票策略师阪上亮太表示,市场人士仍担心财报季会出现一系列下调全年财测的举动,也害怕传出一些令人意外的负面消息.