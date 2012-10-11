〔中国股市〕沪综指小幅收低,汇金增持银行股难改市场谨慎气氛

路透上海10月11日电---中国股市沪综指周四小幅收跌.分析师指出,尽管汇金出手增持四大国有银行股票,但在缺乏实质利好政策的前提下,大家对于突破上档压力区仍无多大信心,市场气氛趋谨慎,股指围绕60日均线小幅震荡,最终失守该重要技术位.

沪综指.SSEC收报2,102.868点,跌17.074点,或0.81%;60日均线目前为2,106点.A股全日成交566亿元人民币,上日为604亿元.

"上面压力比较大,冲不上去就调整吧,"申银万国分析师钱启敏表示,60日均线还是一个重要的风向标.9月大盘反弹时,就受阻于该均线位置而重新转入调整.

中央汇金投资公司周三稍晚公告称,周三起已在二级市场自主购入工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行股票,并将继续进行相关市场操作.[nSB2042331]

不过四大国有银行股今日表现平静,工商银行A股收报3.82元,涨0.02元或0.53%,为这四家银行股中涨幅最大的.

沪深300指数.CSI300收跌0.93%,报2,302.533点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,312点,跌0.64%,成交量为483,440手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]