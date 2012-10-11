《汇市简讯》今日有大量选择权到期

0638GMT * 今日有大量选择权到期,例如美元/日圆在77.75, 78.00, 78.30, 78.50的选择权,欧元/日圆在100.00和100.50的选择权 * 欧元/美元在1.2850, 1.2875, 1.2900, 1.2930, 1.2950, 1.2975的选择权亦将到期 * 英镑/美元在1.5945-50, 1.6000和1.6080的选择权,以及欧元/英镑在0.8040的选择权都将如此 * 美元/瑞郎在0.9375和0.9450,及澳元/美元在1.0220和1.0260的选择权也将迎来相同命运 * 今日到期的还有新西兰元/美元在0.8175的选择权,及欧元/瑞典克朗在8.5900的选择权.(完) --编译 许娜;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=