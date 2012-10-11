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中国汇市 | 2012年 10月 11日 星期四 15:04 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元午盘升至6.2770,刷新2005年汇改来高点

路透北京10月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四午盘升至6.2770,再度刷新2005年汇改来的纪录高点.

北京时间14:58,人民币兑美元报6.2782元,稍早最高升至6.2770元.而因中间价随隔夜欧元上升,今天人民币开盘即跳空高开近50个点.

交易员表示,"人民币坚挺跟市场上的交易行为有关,家家都在通过SWAP市场上调整美元期限,sell即期,buy远期."

人民币兑美元即期上日收报6.2833元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3391元,上日中间价为6.3449元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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