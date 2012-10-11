〔中国汇市〕人民币兑美元午盘升至6.2770,刷新2005年汇改来高点

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数跌至93.84
路透上海2月27日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.39%至93.84，较2014年底则下跌6.16%。
路透北京10月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四午盘升至6.2770,再度刷新2005年汇改来的纪录高点.
北京时间14:58,人民币兑美元报6.2782元,稍早最高升至6.2770元.而因中间价随隔夜欧元上升,今天人民币开盘即跳空高开近50个点.
交易员表示,"人民币坚挺跟市场上的交易行为有关,家家都在通过SWAP市场上调整美元期限,sell即期,buy远期."
人民币兑美元即期上日收报6.2833元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3391元,上日中间价为6.3449元.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
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路透上海2月27日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.39%至93.84，较2014年底则下跌6.16%。
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一