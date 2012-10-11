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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 15:01 BJT

《汇市简讯》执行价在0.8040的欧元/英镑期权将到期

0640GMT

* 执行价在0.8040的欧元/英镑期权将在今日纽约到期时间到期.0.8037为亚洲时段高点.

* 0.8020(为21日移动均线切入位)有买单,下方设有停止单.0.8023为今日亚洲时段低点.

* 0.8060聚集有卖单.0.8061为昨日高点.

* 在标准普尔将西班牙信贷评级调降两个级距后,西班牙10年期公债收益率上涨12个基点至5.85%. (完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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