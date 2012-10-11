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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 15:05 BJT

《汇市简讯》瑞郎兑欧元受到支撑,美元兑瑞郎受制于到期期权

0640 GMT * 瑞郎兑欧元进入欧洲时段后走高,欧元支撑在1.2060/50 * 瑞郎兑欧元走势受到支撑,减缓美元兑瑞郎涨势 * 1.21区域的卖单料限制欧元兑瑞郎短线反弹 * 日内将有行权价0.9375与0.9450的期权到期,帮助遏制美元兑瑞郎走势 * 美元兑瑞郎跌至0.93区间上端后引发新买盘,0.9440/50是关键上档位置.(完) --编译 隋芬;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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