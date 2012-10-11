路透调查--日本2012/13年度GDP全年增长率料为1.7%,2013/14年增长率料为1.4%(前次调查预估分别为增长1.8%和1.5%)

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透东京10月11日电---周四公布的路透调查显示:
* 日本第三季GDP料较前季下滑0.1%,第四季料增长0.1%(9月调查预估分别为持平和增长0.1%)
* 日本2012/13年度GDP全年增长率料为1.7%,2013/14年增长率料为1.4%(前次调查预估分别为增长1.8%和1.5%)
* 日本2012/13财年核心CPI料下滑0.1%,2013/14财年核心CPI料上升0.1%(9月调查预估分别为持平和上升0.2%)
* 日本2012/13财年工业生产料下滑2.0%,2013/14财年工业生产料增长2.4%(7月调查预估分别为增长3.6%和3.2%)
* 分析师预期日本经济在未来12个月衰退的机率为35%(9月调查预估为30%)
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。