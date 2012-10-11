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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 15:11 BJT

路透调查--日本2012/13年度GDP全年增长率料为1.7%,2013/14年增长率料为1.4%(前次调查预估分别为增长1.8%和1.5%)

路透东京10月11日电---周四公布的路透调查显示:

* 日本第三季GDP料较前季下滑0.1%,第四季料增长0.1%(9月调查预估分别为持平和增长0.1%)

* 日本2012/13年度GDP全年增长率料为1.7%,2013/14年增长率料为1.4%(前次调查预估分别为增长1.8%和1.5%)

* 日本2012/13财年核心CPI料下滑0.1%,2013/14财年核心CPI料上升0.1%(9月调查预估分别为持平和上升0.2%)

* 日本2012/13财年工业生产料下滑2.0%,2013/14财年工业生产料增长2.4%(7月调查预估分别为增长3.6%和3.2%)

* 分析师预期日本经济在未来12个月衰退的机率为35%(9月调查预估为30%)

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