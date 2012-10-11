〔中国债市〕财政部下周四将进行500亿元国库现金定存招标,期限三个月

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透上海10月11日电---中国财政部周四公告称,将于下周四(18日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标,计划操作量500亿元人民币,期限三个月.
刊登在财政部网站的公告显示,该期国库现金定期存款招标为今年第11期,起息日10月18日,到期日为2013年1月17日.具体招投标时间为10月18日上午9:00-9:30.
今年以来,财政部已经进行的10次国库现金定存招标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%
六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%
七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%
八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%
九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%
10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%
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4,900
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
参看详情,可点选财政部网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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