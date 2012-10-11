〔中国企业〕宝钢集团称未参与竞标蒂森克虏伯旗下的钢厂

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透上海10月11日电---中国最大的钢铁企业--宝钢集团周四表示,未参与德国蒂森克虏伯(TKAG.DE)招标拍卖旗下钢厂的活动.
德国当地一个媒体近日报导称,蒂森克虏伯在招标卖它在美国和巴西的钢厂,目前至少有五个相关企业已经表示兴趣.消息人士稍早对路透表示,安赛乐米塔尔(ISPA.AS)、美国钢铁(X.N)和浦项钢铁(005490.KS)已参与竞拍.[ID:nL6E8LA2DI]
对于宝钢是否参与上述竞拍的询问,宝钢集团相关负责人在电子邮件中回应称,"经了解,到目前为止,宝钢没有参与此项活动."(完)
--编译 林琦; 审校 张喜良
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。