〔中国债市〕交易商协会最快下周发布信用评级新指引--消息

* 信用评级自律指引最快下周出台

* 发行人付费、投资人付费和主动评级三种模式涵盖其中

* 主打投资者评级的中债资信获"名分"

* 主动评级目前只有对别国主权评级

* 旨在实现多评级的相互检验和约束

路透北京10月12日电---作为债券市场的基础设施,信用评级行业的规范文件早已过时,且以投资人付费为盈利模式的公司运作多时却无律可依.消息人士指出,全新的行业自律指引即将出台,内容涵盖发行人付费、投资人付费和主动评级三种模式,有望实现评级机构之间相互检验和约束.

中国信用评级市场原来仅有2006年中国人民银行发布的信用评级管理指导意见,该文件比较粗线条,只有"被评对象与信用评级机构当事双方签订评级合同,支付评估费"的表述,并未涉及投资人付费,更无主动评级.

首家定位于向投资人收费的评估公司是交易商协会下属的中债资信评估公司,成立于2010年,主要是为投资人提供债券再评级、双评级等服务.而目前,普通信用债发行绝大多数还是发行人付费的"单评级",协会只是在资产支持票据(ABN)领域小幅试水了"双评级"硬性约束.

而主动评级,即没有人委托,评级公司自己根据公开资料进行的信用评级,并未经过企业对这些资料信息的验证.目前,除了大公国际和中诚信国际等对别国的主权评级进行过这类主权评级外,还没有针对个别公司主体的主动评级情况.

一位接近中国银行间交易商协会(NAFMII)的消息人士称,最快的话,下周就会出台关于评级行业的自律指引.

"(指引)可以实现各个评级机构之间的市场检验.通过全方位的多个委托人的形式,有发行人委托,有投资人委托,还有主动评级,结果相互验证的话,对各方面都是约束.收了发行人费用的也不敢瞎评.也可以相互检验,如果差得太远,不能说肯定有某一方不对,但中间肯定存在问题."另一位来自行业的人士称.

是次全球金融危机的爆发,国际三大评级机构评级调整的严重滞后受到广泛诟病,因其也主要采用发行人付费方式,独立性受到市场质疑.

交易商协会已在ABN领域小范围试水"双评级":8月出台的非金融企业资产支持票据指引称,企业如选择公开发行方式,应当聘请两家具有评级资质的资信评级机构进行信用评级.[ID:nSB1707498]

以上汽通用汽车金融有限责任公司为例,其刚公布的20亿元个人汽车抵押贷款证券化信托产品(ABS)发行公告显示,该证券分别引入了大公国际、联合资信和中债资信等三家评级机构,这是中国首只由三家评级公司出具评级报告的新债.其中中债资信是投资者付费形式另两家是发行人付费.不过三家给出的结果都一致.

上述接近协会的消息人士称,虽然中债资信的评级报告是随发行文件一起披露,但至少披露了第一页,所以要看更多细节还是要付费,这也就一定程度杜绝了没付费的投资者搭便车的可能.且该公司现有业务主要是以给既有证券产品评级为主,即"再评级".

中国债券发行市场的监管三分天下,证监会监管公司债,发改委审批企业债,而短期融资券、中期票据等银行间债市发行则由央行主管的交易商协会负责.

尽管交易商协会是次发布的文件所针对的是其管辖的银行间市场,但利用不同债券市场间利率差价和时间差,实现债务的滚动偿还,减少债务偿还压力,是现在企业比较通用的手段.所以消息人士认为,该规定实质上相当于对中国整个债市评级格局的新界定.

但亦有行业人士对投资者付费模式和主动评级模式的前景表示不乐观,认为很难形成三种评级相当份额的局面.且国际主流评级公司曾尝试过投资人付费模式,但最终仍以发行人付费为主,因在发行人寻求外部评级的动力更足.(完)