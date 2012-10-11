〔路透调查〕日本经济不振,可能在第三季出现萎缩(更新版)

(新增细节)

* 再次下调第三季GDP预估,可能呈现小幅萎缩

* 分析师将经济衰退概率上调至35%,9月预估时为30%

* 预计出口温和回升,中国和欧洲是关键

* 上调税率前的消费需求料提振13/14财年

路透东京10月11日电---据周四公布的路透调查,日本经济当前不振,且可能在第三季出现萎缩,因中国和欧元区经济放缓对日本的冲击比此前预期更大.

分析师表示,日本国内需求也在失去动能,在政府补助购买节能汽车结束之后,第四季可能下滑.

这使得日本陷入经济衰退的概率提升至35%,一个月前的调查为30%.

在10月2-9日对26位分析师的访问调查显示,日本经济第三季料萎缩0.1%,第四季仅成长0.1%.

第二季经济较上季增长0.2%,得益于灾后重建活动.

"我们无法排除第三和第四季经济将萎缩的可能性,"RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子称.

"第三季出口和生产或许会遭受重挫,因外部需求疲软,并且政府津贴到期后,本季的民间消费料低迷,"她还称.

欲浏览路透调查的相关图表,请点击:(link.reuters.com/vub59s)

**中国是关键**

分析师称,长期以来的中日领土争端近日升温,已进一步损及日本出口,其影响可能会在第四季显现.

日本截至2013年3月的2012/13年度经济料将增长1.7%,较上月预期的增长1.8%下修,且是自2011年2月首次就此作出预估以来的最低水准.

调查报告还将2013/14年度经济增长预估小幅下调至1.4%,前次调查预估为增长1.5%.部分分析师预计,今年稍晚出口将回升.

农林中金总合研究所经济分析师南武志说:"中国明年初将实施刺激政策,这有助于中国经济,而美国预计也料将避开'财政悬崖',因此日本的出口应该随之复苏."

"因此出口和赶在消费税上调前的(消费者)需求应该会在明年支撑经济,这也就是说,可自我持续的增长将是疲弱的."

8月日本出口连续第三个月下滑,工业生产跌至15个月低点,因对中国出口低迷以及欧元区的债务危机.

调查显示,本财年日本工业生产可能会较前一年度下滑2.0%,远逊于7月调查时预测的增长3.6%.

调查还显示,本财年日本核心CPI料下滑0.1%,9月调查时预测为持平.

分析师表示,日本央行可能仍会面临进一步放松货币政策的压力,因日本距离央行设定的1%的通胀目标仍很遥远.(完)