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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 15:39 BJT

〔路透专访〕IMF副总裁称:日本央行有进一步扩大货币刺激措施的空间

路透东京10月11日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周四表示:

* 日本央行有进一步扩大货币刺激措施以实现1%通胀目标的空间

* 根据其资产购买计划,日本央行有购买更多类型民间资产和更长期限债券的空间

* 日本央行买入海外债券将等同于干预汇市,会向外界发出错误信号

* IMF对日圆估值中期内"小幅偏高"的看法没有改变

* 预计与中国的领土争端不会对日本经济产生重大影响

* 如果日中紧张关系明显升级,可能对日本经济构成风险

* 随着欧债危机影响扩大,很多亚洲国家预计本国经济有进一步放缓的风险.(完)

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