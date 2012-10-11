〔路透专访〕IMF副总裁称:日本央行有进一步扩大货币刺激措施的空间

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透东京10月11日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周四表示:
* 日本央行有进一步扩大货币刺激措施以实现1%通胀目标的空间
* 根据其资产购买计划,日本央行有购买更多类型民间资产和更长期限债券的空间
* 日本央行买入海外债券将等同于干预汇市,会向外界发出错误信号
* IMF对日圆估值中期内"小幅偏高"的看法没有改变
* 预计与中国的领土争端不会对日本经济产生重大影响
* 如果日中紧张关系明显升级,可能对日本经济构成风险
* 随着欧债危机影响扩大,很多亚洲国家预计本国经济有进一步放缓的风险.(完)
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。