〔标题新闻〕匈牙利9月CPI同比升6.6%高于预期且为2008年7月以来最高增幅,核心CPI上扬5.3%

新兴汇市：印度卢比触及三个月高位，特朗普演讲前亚币走坚

路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美