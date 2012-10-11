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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 15:21 BJT

〔标题新闻〕匈牙利9月CPI同比升6.6%高于预期且为2008年7月以来最高增幅,核心CPI上扬5.3%

注:CPI即消费者物价指数.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB3E8IR014]

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