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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 15:31 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,30年期公债标售热络超预期

* 30年期公债投标倍数为2011年1月以来最高

* 10年期和30年期公债利差触及2008年3月以来最高

路透东京10月11日电---日本政府公债价格周四上扬,此前30年期公债标售吸引强劲需求,而且股市下跌增加固定收益资产的魅力.

财务省标售7,000亿日圆(89亿美元)的30年期公债,票面利率为1.90%,与上次标售相同.

财务省以最低可接受价格99.30售出,收益率为1.936%,投标倍数为5.10,高于上次的4.46,且是2011年1月以来最高.平均得标价格与最低价格差距缩窄至0.04,上次标售为0.1.

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