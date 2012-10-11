〔路透调查〕印度经济或已走出低迷,未来一年料逐步复苏

路透班加罗尔10月11日电---路透调查显示,印度的增长萧条期已经结束,未来一年经济将逐步复苏,但本财经济增速仍将是10年最慢.

本次调查于10月1-10日进行,走访35位分析师.调查显示,在刚刚过去的一季印度国内生产总值(GDP)年增率料为5.6%,当前一季将略提速至5.7%.

身为亚洲第三大经济体,印度经济或在截至3月的一季触底,当时经济同比增速降至5.3%的近三年低点.

路透调查亦将当前财年的全年经济增长率,从7月调查的6.3%大幅下调至5.7%.若预估准确,这将是10年来最慢年增率.

对于下一财年,路透调查预估经济增长6.6%,但若欧债危机久拖不久,该估值可能有风险.

尽管本次调查提高了通胀预期,但分析师们仍预计今年底前印度央行会再度降息25个基点,将利率调至7.75%.这与上月调查结果一致.

调查预计,截至2013年3月年度印度通胀率料为7.6%,之后一年回落至6.9%,双双高于7月调查预估的7.4%和6.5%.(完)