〔路透调查〕澳洲经济料显示韧性,今年GDP增长率料为3.5%(更新版)

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路透悉尼10月11日电---澳洲今年经济增长预计仍会比较活跃,明年料小幅放缓,由于大量矿业投资项目和低利率,帮助抵消了出口价格降低和全球经济前景黯淡的影响.

路透访问的分析师预计,澳洲今年国内生产总值(GDP)料增长3.5%,高于7月调查时预计的增长3.3%.该国GDP规模为1.5万亿(兆)澳元(1.53万亿美元).

分析师预计2013年经济增长将放缓至3.0%左右,较上次调查时预测的3.2%有所下降,不过仍远高于其他多数发达经济体.

"澳洲的矿业荣景还没有结束,不过对经济增长的贡献应比一年前左右开始下降,"汇丰银行分析师Paul Bloxham表示.

"由于澳洲利率在均值以下,而且澳元基本稳定,我们预计明年经济会出现一些调整,"他又称."房地产市场、制造业、旅游和教育等产业应当会获得支撑,这些产业最近比较疲弱."

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分析师预计,今年通胀率为1.9%,明年或升至3.0%,不过通胀率上升的主要原因是炭排放税的影响.

更重要的是,基本通胀指标料在澳洲央行2%-3%目标区间的下档至少再保持两年,给予央行充裕的空间采取货币刺激政策.(完)