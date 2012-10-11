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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 15:52 BJT

〔全球经济〕美国经济复苏受欧洲局势和楼市不景气压制--FED副主席

路透华盛顿10月11日电---美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦周四称:

* 多数发达经济体成长非常缓慢,表现远低于潜力水平

* 面对全球需求趋疲和对欧美出口减少,新兴经济体正在放缓

* 欧洲局势的影响和房屋市场不景气,导致美国经济复苏迟滞且失业率高企

* 日本的高负债、人口老龄化以及国内生产总值(GDP)增长放缓,可能影响财政可持续性

* 就像美国那样,日本债券利率较低使该国有余地采取长期财政措施,但又不会危及近期经济成长.(完)

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