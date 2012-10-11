〔全球经济〕美国经济复苏受欧洲局势和楼市不景气压制--FED副主席

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透华盛顿10月11日电---美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦周四称:
* 多数发达经济体成长非常缓慢,表现远低于潜力水平
* 面对全球需求趋疲和对欧美出口减少,新兴经济体正在放缓
* 欧洲局势的影响和房屋市场不景气,导致美国经济复苏迟滞且失业率高企
* 日本的高负债、人口老龄化以及国内生产总值(GDP)增长放缓,可能影响财政可持续性
* 就像美国那样,日本债券利率较低使该国有余地采取长期财政措施,但又不会危及近期经济成长.(完)
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。