〔中国债市〕资金面续向好人民币利率互换略跌,但离岸IRS坚挺限制降幅

路透上海10月11日电---中国人民币利率互换(IRS)周四小幅下滑,在央行连续逆回购输血过后,资金面呈现持续向好态势,不过离岸IRS走势依旧坚挺,限制了境内市场的降幅.

上海一银行交易员称,"今天略微下了一点,也不多,把昨天涨的那点收回来了,市场情绪不够高昂,大家也就是随便捣腾捣腾."

他并指出,央行近期的逆回购操作量很有可能已超过市场的实际需求量,这表明央行维护资金面的力度,货币市场利率近期难有反弹动力,预计IRS延续低位震荡的可能性较大.

银行间市场周四质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和14天品种下跌,因央行通过公开市场逆回购再次"注水",令市场流动性相当宽裕;七天品种利率波动则较有限.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.2967/ 3.4100 3.1021/ 3.1879 3.1286/ 3.2214 3.1729/ 3.2671 3.2060/ 3.4140

周三 3.3020/ 3.4360 3.1225/ 3.2150 3.1283/ 3.2267 3.1767/ 3.2767 3.2150/ 3.4025

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变动 -0.0053/-0.0260 -0.0204/-0.0271 +0.0003/-0.0053 -0.0038/-0.0096 -0.0090/+0.0115

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)