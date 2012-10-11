〔投行观点〕未来6-12个月铜价受中国住房建设支撑,但其后难乐观-高盛

* 中国住房建设完工量将支撑2013年铜价

* 随着中国保障房建设热潮在2014年消退,铜价面临"主要"下行风险

* 建议生产商利用未来6-12个月铜价上涨之机套保

路透新加坡10月11日电---高盛表示,中国住房建设完工量对铜价的支撑料将持续至2013年末,但当2014年住房建设热潮消退时,铜价或出现大幅调整.

高盛在报告中称,受中国保障房建设热潮推动,明年将有大量住房完工.这将支撑铜价,并使其表现优于铁矿石.

"我们建议生产商重点考虑抓住未来6-12个月的铜价上涨机会进行套期保值,其他投资者应持续监控未来12个月的铜持仓状况,谨记2013年末和2014年的下行风险,"高盛在周三的报告中表示.

高盛在10月初的另一份报告中预计,未来三个月后铜价料为每吨8,000美元,未来一年将升至9,000美元.

高盛表示,中国住房建设完工量的稳健增长,将继续作为推动铜需求增长的动力,这种情形至少会持续到明年底.此外,房地产销售的进一步升温也将鼓励新业主购买冰箱等电器,亦有利于促进铜需求.

"未来6-12个月,铜消费和价格表现或将...继续优于铁矿石,"高盛称.

但高盛也表示,2013和2014年中国建设完工增速料大幅放缓,加之铜矿供应增长加快,意味着铜价将面临重大下行风险.

高盛估计,去年全球四分之一的铜消费与中国的住房和物业领域相关.(完)