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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 16:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势仍偏下档

0751GMT

* 美元/日圆买盘介于77.90/77.95,但停止单仍在77.90下方

* 一目均衡转换线和基准线的排列位置发出看涨讯号,但技术图表信息掺杂

* 78.30、78.40、78.50相继有美元/日圆卖单

* 迄今在EBS电子交易平台上的交投区间介于77.94-78.22

* 日本央行政策会议的记录语气温和

* 走势图表:(link.reuters.com/vah33t)

(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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